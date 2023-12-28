وزير الخارجية الروسي: موسكو مقتنعة بأن الصعوبات في العلاقات مع أرمينيا مؤقتة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة نشرت اليوم الخميس، إن الصعوبات في العلاقات بين روسيا وأرمينيا مؤقتة وسيتم حلها إذا توفرت الإرادة السياسية.

وأضاف لافروف، في مقابلة حصرية مع وكالة تاس الروسية للأنباء حول نتائج عام 2023، "نحن مقتنعون بأن جميع الصعوبات [في العلاقات بين روسيا وأرمينيا] مؤقتة وسيتم التغلب عليها إذا توفرت الإرادة السياسية".

وقال وزير الخارجية الروسي إن "التنمية المستدامة والتدريجية للعلاقات الروسية الأرمينية تلبي المصالح الأساسية لشعبي الدولتين، اللتين تتقاسمان القيم المشتركة ونفس القواعد الثقافية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف أن "العلاقات التجارية والاقتصادية والحوار الصناعي بين موسكو ويريفان تتطور بمعدل مثير للإعجاب. وهذا هو أساس العلاقات بين البلدين، وأهم دعم لتنمية الاقتصاد الأرمني ورفاهية الشعب الأرمني".

وأكد لافروف أن النمو السريع للناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا في السنوات الأخيرة "يعود إلى حد كبير إلى التعاون مع روسيا وعضوية أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ".

وقال وزير الخارجية "في العام المقبل، ستترأس أرمينيا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ونتمنى النجاح لزملائنا".

ومن ناحية أخري قال وزير الخارجية الروسي، في المقابلة، إن السبب وراء التدهور الحادث في مجال الحد من الأسلحة هو السياسة والإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تنتهجها الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف أن "الوضع فيما يتعلق بالحد من الأسلحة يتدهور بسبب سياسة الولايات المتحدة المزعزعة للاستقرار وأعمالها التدميرية الواضحة".

كما أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة "تتعمد زيادة التوترات في مجال الأمن الدولي"، مؤكدا أن "هذه العمليات مترابطة بشكل وثيق"، بحسب ما ذكرته تاس.

وخلص لافروف إلى أن "منطق واشنطن بسيط. الدعم الذي ضمن هيمنة الولايات المتحدة يتراجع. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأخطاء التي ارتكبها الأمريكيون أنفسهم الذين أصبحوا يؤمنون بـ "تفردهم" وعصمتهم من الخطأ وإفلاتهم من العقاب".