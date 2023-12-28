نائب محافظ قنا في ضيافة جينا فتحي على النهار غدا

يحل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، في ضيافة الإعلامية جينا فتحي، مقدمة برنامج صناع العاصمة، الذي يبث على قناة النهار مساء الجمعة في تمام الساعة السادسة.

ويكشف الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، خلال لقاءه مع الإعلامية جينا فتحي العديد من الملفات الهامة التي تهم قاطني المحافظة والمستثمرين أهمها ،لموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/ 2024، وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والمرحلة التانية من مبادرة حياة كريمة.

وفي نفس الحلقة تستضيف جينا فتحي كل من المهندس هيثم عبد الكريم، المطور العقاري، والدكتور أحمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي.

يذكر أن برنامج صناع العاصمة يذاع مساء كل يوم جمعة في تمام الساعة السادسة من تقديم الإعلامية جينا فتحي.