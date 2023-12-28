معدل التضخم في زامبيا يصل لأعلى مستوى منذ نحو عامين

ارتفع معدل التضخم في زامبيا لأعلى مستوى منذ نحو عامين خلال ديسمبر الماضي، حيث أدى أسوأ تراجع لقيمة العملة المحلية لزيادة تكاليف السلع المستوردة مثل الحبوب واللحوم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن كبير الاحصائيين مولينجا موسيبا القول للصحفيين اليوم الخميس، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 13.1% مقارنة بالعام الماضي وبعدما ارتفعت بنسبة 12.9% خلال نوفمبر الماضي.

وارتفعت التكاليف بنسبة 1% خلال هذا الشهر.

وكانت قيمة العملة المحلية " كواشا زامبي" قد تراجعت بنسبة 29% مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل تراجع إنتاج النحاس، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، كما أن ضعف أسعار المعادن أدى لنقص الدولار.

ويشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم وضعف العملة المحلية ربما يقنع مجلس البنك المركزي في زامبيا بزيادة تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الخامس على التوالي في فبراير الماضي.

وكان البنك قد رفع تكاليف الاقتراض بواقع 200 نقطة أساس هذا العام لتصل إلى 11%.