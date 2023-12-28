نيكي هيلي تتراجع عن تعليقاتها حول الحرب الأهلية الأمريكية

قالت المرشحة المحتملة للرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري نيكي هيلي، صباح اليوم الخميس، إنها "بالطبع" تعلم أن الحرب الأهلية كانت بسبب العبودية، متراجعة عن إجابة مثيرة للجدل عندما سئلت عن سبب الحرب.



وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز، أن هيلي حاكمة كارولينا الجنوبية والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سابقا كانت تجيب، أمس الأربعاء، على أسئلة الناخبين في قاعة بلدية نيو هامبشاير، عندما سألها أحد الناخبين عن "سبب الحرب الأهلية في الولايات المتحدة".



وقالت الصحيفة إن هيلي، التي لم تتطرق إلى ذكر العبودية في إجابتها، قد بدا أنها تلقي بمسئولية الحرب على تجاوزات الحكومة وعندئذ هتف ناخب واصفا إجابتها بـ"المدهشة".



واليوم الخميس، بعد حوالي 12 ساعة من التفاعل – وما أعقب ذلك من موجة واسعة من الغضب – حاولت هيلي توضيح تعليقاتها في مقابلة مع مقدم البرامج الإذاعية جاك هيث في برنامج "صباح الخير نيو هامبشاير."



وقالت المرشحة الرئاسية في حوارها مع هيث إنها تعلم أن العبودية كان سببا في الحرب الأهلية. واتهمت الديمقراطيين بأنهم "يرسلون جواسيس" إلي فعالياتها، وادعت أن الشخص الذي طرح السؤال كان ناخب ديمقراطي.



وقالت هيلي "ولكن ما هو الدرس المستفاد في كل ذلك؟ واستطردت قائلة: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن كل شخص لديه حرية التعبير، وحرية الاعتقاد الديني، وحرية العمل، وأن يمارس حياته بحرية كما يريد دون أن يقف أي شخص أو حكومة في طريقه، نعم، أعلم أن الأمر كان يتعلق بالعبودية، فأنا من الجنوب، وبالطبع أعلم أن الأمر يتعلق بالعبودية."