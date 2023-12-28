تقرير: هل تقترب الهند وأرمينيا من إبرام شراكة استراتيجية؟

عندما يتعلق الأمر بالمناورات الجيوسياسية الهندية، يشعر المجتمع الاستراتيجي العالمي أن الهند تتحرك في مستوى أقل من وزنها ومكانتها، حيث يقتصر تحركها على جنوب آسيا. وحتى وقت قريب، كانت الحسابات الاستراتيجية للهند تقتصر في الأساس على باكستان، ثم الصين.

وكان تواصلها مع العالم الغربي يتركز على الجانبين الاقتصادي والثقافي بدرجة كبيرة، باستثناء مكون استراتيجي محدود يرتكز على الصفقات الدفاعية.

ومع ذلك، وبعدما تسببت التوغلات الصينية في "دوكلام" و"جالوان" في تدهور العلاقات الهندية الصينية، وتدخل جهات فاعلية من خارج المنطقة مثل تركيا في الصراع بشأن كشمير، بدأت رؤية السياسة الخارجية للهند ونهجها وحساباتها الاستراتيجية تتسع إلى ما هو أبعد من جنوب آسيا. وتشمل بعض هذه الظواهر، اهتمام الهند بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومشروعات الربط الاستراتيجي العالمي مثل مشروع "آي ام اي سي" (الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا) وتحسن العلاقات الثنائية الهندية اليونانية والظهور الحماسي للهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

وقال الكاتب الهندي أبهيناف بانديا في تحليل نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية، إن تواصل الهند مع أرمينيا، وهي دولة بعيدة في جنوب القوقاز، يعد جزءا من هذا التغيير الجديد. وتعد زيارة وزير الخارجية الهندي "اس جايشانكار" في أكتوبر عام 2021 إلى يريفان زيارة تاريخية لأنها كانت أول زيارة يقوم بها وزير خارجية هندي إلى أرمينيا في الأعوام الـ30 الأخيرة. وقبل هذه الزيارة، التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع نظيره الأرمني نيكول باشينيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث طلب دعم يريفان في إتمام اتفاق تجاري مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفي الأعوام الثلاثة الماضية، ظهرت الهند كمورد كبير للأسلحة إلى أرمينيا. كما ترغب أرمينيا في إبرام المزيد من الصفقات الدفاعية ومن بينها طائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وذخائر متجولة وصواريخ أرض جو متوسطة المدى. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، زار وزير دفاع أرمينيا سورين بابيكيان معرض نيودلهي للدفاع والتقى مع نظيره الهندي راجناث سينج.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، وقعت الدولتان مذكرة تفاهم في مجالات الثقافة والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة من أجل تعزيز العلاقات التجارية وذلك في مؤتمر الهند-أرمينيا في عام 2022 في بنجالورو. واستكشف أعضاء الوفدين إمكانات التجارة والاستثمار في الأدوية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسينما والسياحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة تزايد التعاون على مستوى مراكز الأبحاث بين الهند وأرمينيا. وقد مثل الكاتب بانديا وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة أوساناس، وهي مؤسسة أبحاث معنية بالشؤون الجيوسياسية والأمنية مقرها الهند، المؤسسة في سلسلة حوار يريفان التي نظمها مكتب رئيس الوزراء الأرمني بالتعاون مع مركز الأبحاث الأرمني "معهد ابحاث السياسات التطبيقية"، والذي سينظم أيضا السلسلة المقبلة من الحوارات مع مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، وهي مؤسسة فكرية هندية أخرى ومنظمة "حوار ريزينا" بالشراكة مع وزارة الخارجية الهندية.

وقال بانديا إن كل هذه التطورات تعتمد على الأساس الصلب للعلاقات الثقافية والتاريخية القوية بين البلدين والمستمرة منذ قرون. فقد عاش مجتمع الأعمال الأرمني في الهند على مدى أربعة قرون. وتضم مدينة كولكاتا كنائس أرمنية تعود إلى قرون مضت. كما أن أول مسودة دستور للشعب الأرمني تمت صياغتها في مدينة تشيناي الهندية.

وحتى حرب عام 2020، كان لدى الهند موقف واضح لدعم أرمينيا ضد عدوان أذربيجان. وقد جاء دعم تركيا وباكستان لأذربيجان ليجعل من الضروري بالنسبة للهند أن تدعم أرمينيا. في عام 2017، وقعت تركيا وأذربيجان وباكستان اتفاقا وزاريا ثلاثيا لتعزيز العلاقات الدفاعية والاستراتيجية. وخاصة أن أذربيجان أعلنت دعمها لباكستان في قضية كشمير، في حين تدعم أرمينيا الهند. وترجع العلاقات بين تركيا وباكستان إلى عام 1947. وبعد أن ألغت الهند الوضع الخاص لكشمير في 2019، برزت تركيا كداعم قوي لموقف باكستان ضد الهند.

وتحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الإسلامية، والطموحات التركية، عززت أنقرة اهتمامها بباكستان ودعمها لها، وأصبحت الخطب المناهضة للهند لاذعة. وفي الفترة الأخيرة، أشار من تحاور معهم الكاتب إلى أن قوة اردوغان الخاصة شبه العسكرية "سادات" ربما تكون نشطة في إرسال مرتزقة مدربين تدريبا عاليا إلى كشمير.

ورأى بانديا أنه بالإضافة إلى تحقيق التوازن في مواجهة تركيا وباكستان، تنظر الهند أيضا إلى أرمينيا كنقطة محورية لتوسيع وصولها الاستراتيجي والاقتصادي إلى جنوب القوقاز. وتتركز اهتمامات نيودلهي الأكثر حيوية في هذه المنطقة على مشروعات الربط الاستراتيجي. ويكمن اهتمام الهند بمشروع "اي ان اس تي سي" (ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب) الذي تعد أرمينيا جزءا منه، بشكل راسخ في سعيها للتواصل أو الربط البري مع أوراسيا ووسط آسيا وأوروبا عبر الهضبة الإيرانية، والذي تعوقه باكستان وأفغانستان. وبوجود هذه النية، تستهدف الهند توسيع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب إلى أرمينيا، لتربط ميناء تشابهار في جنوب غرب إيران بالأسواق الأوروبية والأوراسية.

وأشار بانديا إلى أنه في ظل التطورات المذكورة سابقا، من المنطقي استنتاج أن الدولتين تقتربان من إبرام شراكة استراتيجية قوية، إلا أن صمت الهند النسبي بعد سقوط إقليم ناجورنو-كاراباخ في عام 2023 يظهر تراجعا في حماس نيودلهي للعلاقة وشعور بتفاؤل حذر يقترب من الشك. وربما، بعدما عززت أذربيجان سيطرتها على ناجورنو-كاراباخ، تشعر الهند الآن بحالة من عدم الأمان بشأن استثماراتها وخططها الخاصة بمشروعات الربط الاستراتيجي في هذه المنطقة.

واختتم بانديا تحليله بالقول إن التدخل المتزايد من القوى العالمية في جنوب القوقاز يمكن أن يعوق تحول العلاقات بين الهند وأرمينيا إلى شراكة استراتيجية. وبعد الرد الفاتر من جانب روسيا على حرب أرمينيا مع أذربيجان، هناك تحول أرمني ملحوظ صوب الولايات المتحدة وهو الأمر الذي يجعل موسكو تشعر بعدم ارتياح. وخلال الحرب الروسية الأوكرانية واجهت الهند ضغوطا هائلة من القوى الغربية للتخلي عن روسيا.

وفي ظل عدم اهتمام نيولهي بالتحالفات، فقد تجنبت التورط في حرب باردة ثانية بين الولايات المتحدة وروسيا. كما أن العلاقات القوية بين الهند وإسرائيل، العدو اللدود لإيران، وكذلك العلاقات القوية بين إيران والصين، العدو اللدود للهند، تجعل من الصعب بشكل متزايد بالنسبة للهند الاستمرار في مشاركتها في مشروع "ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب" الذي تقوده روسيا وإيران. وسيكون السيناريو الأسوأ بالنسبة للهند هو مرور مشروع "ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب" عبر أذربيجان. ومن ثم، يمكن اعتبار أنه في ظل حالة الغموض السائدة وعدم الاستقرار في جنوب القوقاز، ستفضل الهند المضي قدما في مسار ثنائي مع أرمينيا مع التركيز بشكل خاص على الصفقات الدفاعية والعلاقات الاقتصادية.