نائب محافظ القاهرة يتفقد الشوارع والميادين لمتابعة شفط مياه الأمطار

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عدة جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل، والتأكد من التعامل الفوري مع التغيرات والتقلبات الجوية وتوزيع الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى للتعامل الفوري مع أى تجمعات لمياه الأمطار للحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأكد فوزى، اليوم الخميس، توزيع الشفاطات والبدالات والطلمبات الخاصة بشفط المياه بكافة احياء المنطقة الشمالية، لمواجهة حالة الطقس السيء التى تمر بها البلاد، منوهًا بجهد المضاعف فى الشوراع والميادين لسحب كميات الأمطار المتساقطة.

فيما تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء، لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والتأكد من معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم، مشدداً على موظفي الخدمة بسرعة الإنتهاء من فحص كافة الطلبات طبقاً للوائح والقوانين مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات وحسن التعامل مع المواطنين لتيسير حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة.