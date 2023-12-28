وفا: استشهاد 18 فلسطينيا في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل في خان يونس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 18 شخصا استشهدوا يوم الأربعاء، في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن "طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات جوية أمام مستشفى الأمل، ما أدى إلى ارتقاء 18 شهيدا، إضافة إلى إصابة العشرات".



وشن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم، غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف إلى مراكز الإيواء.

كما قصف الطيران الإسرائيلي والمدفعية مدينة غزة، لا سيما حيي الشجاعية والتفاح.



وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 60 مواطنا هم في عداد المفقودين إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية من ثلاثة طوابق قرب جامعة الأزهر بمدينة غزة.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21110 شهبد، و55243 جريحاً منذ الـ7 من أكتوبر.