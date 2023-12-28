أسطورة إنجلترا يكشف أهم لاعب في ليفربول بعد محمد صلاح

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كشف أسطورة إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد، بول سكولز، عن أهم لاعب في فريق ليفربول بعد محمد صلاح.

وقال سكولز في أستوديو الدوري الإنجليزي الممتاز: «ديوجو جوتا لاعب مهم للغاية في ليفربول ولمدربه، يورجن كلوب».

وتابع: «يسجل الكثير من الأهداف المهمة، من الجيد أن يشارك اللاعب في آخر 5 أو 10 دقائق من المباراة (أمام بيرنلي) ويظهر بشكل جيد».

وأضاف: «لقد سجل هدفًا جميًلا ضد بيرنلي، ربما لم يكن يقصده ولكنه تعامل بشكل جيد مع الكرة وسكنت الشباك».

وأتم تصريحاته: «جوتا لاعب مهم جدًا في آنفيلد، ليس كل مهاجمي ليفربول بنفس الجودة الرائعة ولكن أهميته تأتي بعد محمد صلاح مع هذا الفريق».