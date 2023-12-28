أسطورة إنجلترا يكشف أهم لاعب في ليفربول بعد محمد صلاح

كشف أسطورة إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد، بول سكولز، عن أهم لاعب في فريق ليفربول بعد محمد صلاح.
وقال سكولز في أستوديو الدوري الإنجليزي الممتاز: «ديوجو جوتا لاعب مهم للغاية في ليفربول ولمدربه، يورجن كلوب».
وتابع: «يسجل الكثير من الأهداف المهمة، من الجيد أن يشارك اللاعب في آخر 5 أو 10 دقائق من المباراة (أمام بيرنلي) ويظهر بشكل جيد».
وأضاف: «لقد سجل هدفًا جميًلا ضد بيرنلي، ربما لم يكن يقصده ولكنه تعامل بشكل جيد مع الكرة وسكنت الشباك».
وأتم تصريحاته: «جوتا لاعب مهم جدًا في آنفيلد، ليس كل مهاجمي ليفربول بنفس الجودة الرائعة ولكن أهميته تأتي بعد محمد صلاح مع هذا الفريق».