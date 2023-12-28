أعلن وزير التنمية المحلية الفلسطينية، الدكتور أحمد المجدلاني، عن نزوح قرابة 150 ألف فلسطيني من مخيم البريج والمغازي إلى مدينة رفح جنوبا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة جراء التهديدات الإسرائيلية بقصف سكان المخيمين.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى تجاوز إجمالي سكان محافظة رفح الفلسطينية مليون فلسطيني جراء عمليات النزوح، قائلا إن الطاقة الاستيعابية للمحافظة قرابة 200 ألف كحد أقصى.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية داخل القطاع صعبة للغاية، لا سيما في ضوء انهيار القطاع الصحي منذ قرابة الشهرين، معقبا: «نواجه صعوبة كبيرة الآن على مستوى أزمة الغذاء، فحجم المساعدات لا يتجاوز 20% من حجم الشاحنات قبل السابع من أكتوبر».

ولفت إلى تعمد جيش الاحتلال إعاقة وتعطيل حركة عبور المساعدات إلى داخل القطاع، موضحا أن الأزمة الحالية تتمثل في توفير الخيام لمناطق الجنوب بالتزامن مع ارتفاع أعداد النازحين، قائلا: «كل شوارع مدينة رفح ممتلئة بالخيام».

وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا، قائلا: «منذ 6 أكتوبر الماضي وجيش الاحتلال يركز ويتمركز؛ لإعادة احتلال الضفة الغربية، حيث جرى إغلاق كل المدن والقرى الفلسطينية وأبعادها عن بعضها».

ولفت إلى بلوغ إجمالي شهداء الضفة إلى 314 شهيدا وأكثر من 1400 جريح و3600 معتقل منذ السادس من أكتوبر.