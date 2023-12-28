جامعة القاهرة تمنح المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق وسام التميز

منحت جامعة القاهرة، المستشار حمادة الصاوي التائب العام السابق، وسام التميز خلال حفل عيد العلم الثامن عشر وذلك في مجال القانون والعمل النيابي لعام ٢٠٢٣؛ تقديرًا لدوره البارز في الارتقاء بأداء النيابة العامة طوال فترة توليه منصب النائب العام.

يأتي ذلك لجهوده في ضبط أداء المجتمع والتصدي للحوادث والظواهر الناشئة عليه، وتحقيق الانضباط المجتمعي، وما قدمه من تطوير كبير سيبقى إسهامًا تاريخيًا في مسيرة النيابة العامة المصرية وعلامة بارزة في معالجة الظواهر المجتمعية والحفاظ على الروح المصرية وقيمها الحضارية.

وشهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أمس احتفالية عيد العلم الثامن عشر، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، لتكريم عدد من الوزراء والشخصيات العامة و 60 من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عام 2022 تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

حضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.