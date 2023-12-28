الإمارات: دبي تحبط إدخال 234 كيلوجرام حشيش عبر البحر

تمكنت سلطات جمارك دبي، من إحباط تهريب 234 كيلو و68 جراما من مادة الحشيش المخدرة ومنع دخولها إلى دولة الإمارات عبر البحر.

وقال أحمد مصبح المدير العام لجمارك دبي، للصحفيين اليوم الخميس، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى الاشتباه في إحدى السفن الخشبية القادمة إلى دبي، فتم إخضاعها إلى عملية تفتيش دقيق استخدمت فيها تقنية "المنظار" المخصصة لفحص الأماكن الضيقة، مع مقدرتها على إعطاء صورة عالية الجودة في الظلام بهدف كشف الممنوعات.

وأضاف أن صور المنظار أظهرت وجود مواد مخدرة مخبأة بطريقة جديدة واحترافية داخل قمرة قيادة السفينة، لافتا إلى أن هذه العملية تعد من العمليات الصعبة نظرا لإخفائها بطريقة احترافية لتضليل مفتشي الجمارك.

وأشار إلى تنوع أساليب التهريب وسعي المهربين لإيجاد طرق حديثة لتمرير الممنوعات إلى دولة الإمارات، إلا أن ذلك يقابله مهنية ويقظة ضباط جمارك دبي في كشف مثل هذه الأساليب.