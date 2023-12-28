ضبط 4 عناصر إجرامية بمخدرات قيمتها 5 ملايين جنيه في الإسكندرية



ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه في الإسكندرية.

وذكرت الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 4 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمى شرطة (الدخيلة، ثالث المنتزه) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزتهما (300 طربة حشيش وزنت 30 كيلو، مبلغ مالى "من متحصلات تجارتهما غير المشروعة").

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (60 طربة حشيش وزنت 6 كيلو، 3 زجاجات بها زيت حشيش وزنت 3 لترات، كمية من خامات وأدوات تصنيع مخدر الحشيش، مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").



وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته (20 طربة حشيش وزنت 5 كيلو، 10 آلاف قرص مخدر لعقار "ترامادول، مبلغ مالى" من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.