أعلنت وزارة البترول في تقرير حصاد 2023، إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية والتي وصلت إلى 14.5 مليون وحدة سكنية، وهو ما رفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن، ويزيد من الوفر المتحقق في استهلاك أسطوانات البوتاجاز التي تدعمها الدولة، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى 50 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2023.

وانطلاقا من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة، حيث تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والنجوع الأكثر احتياجا، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز.

ويجري تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقرى والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعي لنحو 841 قرية، وارتفع عدد القرى التي تم تدفيع الغاز الطبيعي إليها إلى 404 قرى تخدم مليونا و600 ألف أسرة، وجار تنفيذ أعمال مد شبكات الغاز الطبيعي إلى نحو 537 قرية أخرى، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1316 منشأة تجارية، و58 مصنعا.

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات، تسعى وزارة البترول جاهدة في التوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعي المضغوط ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.

وخلال عام 2023، جرى التقدم في تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والتي ساهمت في زيادة كبيرة في أعداد المحطات إلى ما يقرب من 1000 محطة تخدم نحو 534 ألف سيارة تعمل بالغاز على مستوى الجمهورية.

وكشف الوزارة، عن تدشين أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مارس والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ضمن تدعيم خطة الدولة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في السيارات من خلال توفير تطبيقات وحلول غير تقليدية، حيث يتميز المركز بتوافر جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة في عملية التحويل في سيارة واحدة متنقلة، والآن هناك مركزين متنقلين لكارجاس.