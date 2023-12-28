تجدد تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان تجدد لتبادل إطلاق النار اليوم الخميس.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن عددا من الصواريخ أُطلق من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 50 صاروخا أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه قد تم إطلاق عدة إنذارات في شمال إسرائيل نتيجة هجمات صاروخية، ودخلت طائرة مسيرة من لبنان إلي الأراضي الإسرائيلية وتم إسقاطها.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بهجمات مضادة على مواقع إطلاق الصواريخ وعلى "البنية التحتية العسكرية لحزب الله" هناك، بما فيها مجمع عسكري ومجموعات مسلحة تابعة لحزب الله.



كذلك أعلنت دوائر أمنية لبنانية عن إطلاق إسرائيل النيران على مواقع أُطلقت منها، حسب تقارير إسرائيلية، صواريخ باتجاه إسرائيل. وأعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات على إسرائيل.