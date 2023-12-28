تداول 13 ألف طن و1074 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ البحرية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 13 ألف طن، و1074 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة و200 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 8 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1790 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 3500 طن بضائع، و527 شاحنة و185 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، و547 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة "أمل"، ومغادرة السفينتين "الحرية، بوسيدون إكسبريس"، وكان قد استقبل الميناء أمس ثلاث سفن" دليلة، الحرية وبوسيدون اكسبريس"، ومغادرة السفينتين "دليلة، أمل".

وشهد ميناء نويبع تداول 1280طن بضائع، و343 شاحنة خلال وصول وسفر السفينتين آور وآيلة.