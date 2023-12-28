مداهمة مكتب مشرع ياباني آخر بشأن فضيحة الأموال السياسية

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فتش ممثلو الادعاء العام الياباني مواقع تتبع عضو مجلس المستشارين ياسوتادا أونو، اليوم الخميس، على خلفية فضيحة شهيرة تتعلق بالمال السياسي، تورط فيها أكبر فصيل بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وأصبح أونو "63 عاما" ثاني نائب يخضع لتحقيق إلزامي بشأن الفضيحة التي تفيد المزاعم بأن الفصيل الذي سبق أن رأسه رئيس الوزراء السابق المغتال شينزو آبي، أنشأ صندوقا جانبيا لأموال الرشى من عائدات جمع التبرعات للحزب.

واشتملت المواقع التي فتشها محققو مكتب الادعاء العام لمقاطعة طوكيو، بناء على شبهة انتهاك قانون مكافحة سيطرة المال السياسي، على مكتب أونو في مبنى أعضاء البرلمان في طوكيو، بحسب وكالة أنباء جيجي برس.

ويشتبه أن أونو تلقى رشى بقيمة نحو 50 مليون ين من الفصيل بدون تسجيل الأموال في تقارير أمواله السياسية.

وفتش المحققون أمس الأربعاء، المواقع التابعة لعضو مجلس النواب يوشيتاكا ايكيدا بسبب الفضيحة.