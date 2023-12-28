رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب قصوى في الشمال

ذكر الجيش الإسرائيلي إنه في حالة تأهب قصوى في شمال البلاد في ضوء تزايد الهجمات التي يشنها حزب الله انطلاقا من لبنان.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء خلال زيارة لقيادة الجيش في مدينة صفد شمال إسرائيل: "اليوم (الأربعاء)، صادقنا على خطط لمجموعة متنوعة من الحالات الطارئة، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين للضرب إذا لزم الأمر".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي وداخله القيادة الشمالية في حالة استعداد عالية جدا"، وتابع: "حتى الآن ، تمت إدارة الحملة هنا بشكل صحيح ودقيق ، ويجب أن تستمر بهذه الطريقة. لن نعيد السكان دون الأمن والشعور بالأمن".

وانخرط الجيش الإسرائيلي في قتال مستمر مع وحدات حزب الله في جنوب لبنان منذ أن اجتاحت حركة حماس المنطقة الحدودية في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأطلق حزب الله صواريخ على بلدة كريات شمونة الحدودية الأربعاء وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عدة مبان تضررت. ولم يصب أحد بأذى.

وفي بداية الحرب على غزة، نقلت السلطات عشرات الآلاف من سكان المنطقة الشمالية إلى داخل البلاد لأسباب أمنية.

وقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم مقاتل من حزب الله، في هجمات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان يوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

ويمثل القتال في هذه الساحة منذ أكتوبر أخطر مواجهة عسكرية منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

لكن مراقبين يقولون إنهم ما زالوا يتبعون بعض القواعد غير المعلنة. وتجنب الجانبان حتى الآن المزيد من التصعيد.

ولدى حزب الله، المدعوم من إيران، ترسانة من الصواريخ التي تشكل تهديدا لإسرائيل.