إعلام زفتى تعقد ندوة حول تنمية الأسرة المصرية تحت شعار أسرتك ثروتك

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عقد مجمع إعلام زفتى بالتعاون مع الوحدة المحلية بالغريب، ندوة إعلامية تحت عنوان "تنظيم الأسرة رعاية ومستقبل أفضل للأبناء"، بمقر قاعة الوحدة المحلية بالغريب.

تحدثت في الندوة الدكتورة سلوى عطية الشامي، طبيب طب أسرة بالوحدة الصحية بالغريب، موضحة المقصود بتنظيم الأسرة، وأنه أصبح ضرورة مجتمعية لمواجهه مشكلة الزيادة السكانية.

أشارت إلى الفرق بين تنظيم الأسرة وتحديد النسل، وتطرقت إلى الاثار السلبية للمشكلة السكانية على الأسرة والمجتمع.

وأوضحت الفوائد التي ستعود على الأسرة والمجتمع في حالة الالتزام بضوابط تنظيم الاسرة من أجل مستقبل افضل للأبناء.