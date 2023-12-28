قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن 2023 عام الحصاد في مصر بالنسبة للقطاع الصحي، موضحًا أن مصر خاضت رحلة طويلة في هذا القطاع منذ عام 2014، توجت بالقضاء على فيروس سي.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن مصر نجحت في معركتها ضد فيروس سي، بعدما كانت الأعلى في تسجيل إصابات به عالميًا.



ونوه أن نسبة التفشي لفيروس سي في الفئة العمرية من 15 لـ59 سنة، وصلت إلى 9.7% خلال عام 2015، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت اليوم خلوها من هذا الفيروس، بشهادة من منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات بنقل الخبرات المصرية في مكافحة الفيروس إلى القارة الإفريقية، معقبًا: «نجحنا في ذلك عبر نسختين للصحة العامة في إفريقيا، ومصر تعمل على نقل الخبرات إلى القارة السمراء».





