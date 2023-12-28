الفلبينيون يستقبلون العام الجديد بأعلى نسبة آمال منذ ما قبل كورونا

يبدأ حوالي 96 في المئة من الفلبينيين البالغين العام الجديد وهم مفعمون بالأمل، مسجلين أعلى نسبة في العام الجديد منذ ما قبل وباء كورونا عام 2019، وفقا لمسح أجرته مراكز رصد الوضع الاجتماعي، ونُشر اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء الفلبين أن نتائج المسح الذي أُجرى في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، كشفت أن نسبة الأمل في العام الجديد قد زادت بواقع نقطة واحدة مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2022 والتي بلغت 95 في المئة، كما أنها النسبة الأعلى منذ نسبة 96 في المئة التي تم تسجيلها عام 2019 قبل وباء كورونا.

من ناحية أخرى، قال 3 في المئة إنهم يدخلون عام 2024 بشعور من الخوف، بانخفاض نقطتين عن نسبتهم عام 2022 والتي بلغت 5 في المئة.