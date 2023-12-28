أبو عبيدة: استهدفنا أكثر من 825 آلية عسكرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي البري على غزة

قال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه بعد 83 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة، لا يزال المقاومة في الميدان تتصدى للعدوان الإسرائيلي على مدار الأيام والساعات، وبلغت حصيلة الآليات التي استهدفها المجاهدون منذ بدء العدوان البري أكثر من 825 آلية عسكرية، بين ناقلة جند ودبابة جرافة وشاحنة ومركبة.



وأشار، في كلمة له مساء اليوم الخميس، إلى أنه لا يزال المجاهدون في كل النقاط والعقد الدفاعية يكبدون العدو خسائر كبيرة في مناطق توغله، ويحصدون أرواح جنوده بالعشرات ويحققون الالتحام مع الآليات والقوات على الأرض.



ولفت إلى أن "المقاومة نفذت عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة للعدو في آلياته وجنوده، وتفخيخ بنايات وتفجيرها بالجنود الغزاة بتفجير حقول ألغام واستهداف ثلاث مروحيات للعدو بصواريخ مضادة للطائرات خلال اليومين الأخيرين".



وقال: "نشرنا الكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدين لجنود العدو وآلياته"، لافتا إلى أن "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا وإنهاء حرب الإبادة الإجرامية التي يخوضها العدو منذ 12 أسبوعا ضد أهلنا من الأبرياء المدنيين، بعد فشله في السابع من أكتوبر، وتعزز إخفاقه في الحرب البرية".