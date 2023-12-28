ضياء رشوان: الأطراف الفلسطينية لم ترفض مقترح مصر بشأن وقف إطلاق النار بغزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ لا تزال قيد التداول بين الأطراف الفلسطينية المعنية.



وأشار خلال تصريحات لـ«العربية» مساء الخميس، إلى عدم تلقي الإدارة المصرية أي ردود رسمية من الأطراف الفلسطينية حول رفض الإطار العام للمقترح، قائلا: «مصر لم تبلغ من جانب أي طرف بالرفض المبدئي أو القبول، وهو أمرا إيجابيا حتى الآن».



وبشأن دور الوساطة الأمريكية في المبادرة المصرية، قال: «لا يوجد لدى مصر خطوط خضراء أو حمراء من أي جهة في العالم، السياسة المصرية لا تتلقى ضوءا أخضر من أي جهة، فمصر جزء من الصراع في المنطقة منذ عشرات السنوات».



وتابع أن «الولايات المتحدة شريك رئيسي في السلام والحرب بالمنطقة، واطلاع الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف المعنية؛ ضرورة لتمرير الاقتراح على الأقل من الجانب الإسرائيلي».