تراجع حاد لمخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 1ر7 مليون برميل إلى 6ر436 مليون برميل.

في المقابل، ارتفع المخزون في مستودعات كوشينج بأوكلاهوما بواقع 5ر1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 ديسمبر الحالي.

في الوقت نفسه، تراجع مخزون البنزين بواقع 669 ألف برميل إلى 1ر226 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون الديزل وزيت التدفئة بواقع 741 ألف برميل إلى 8ر115 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بواقع 268 ألف برميل يوميا.

يأتي ذلك في حين أعلن معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح شركات النفط، أمس ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 8ر1 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية.