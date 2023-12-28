قرارات اتخذتها وزارة السياحة للتعامل مع تداعيات الحرب في غزة

اتخذت وزارة السياحة، عددًا من الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأزمة في غزة على القطاع في مصر.



* إجراءات التعامل مع تداعيات الحرب في غزة:



تحركت الوزارة فور اندلاع الأحداث للتعامل مع الموقف، حيث اتخذت الإجراءات التالية:



1. التواصل المباشر مع المسئولين في شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر، وذلك من خلال تزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن الوضع في مصر لإزالة أي بلبلة ناتجة عن تداول لأخبار مغلوطة بما قد يترتب عليه اتخاذ قرارات بإلغاء الرحلات وتغيير الوجهة، فأثمرت هذه الجهود عن الحفاظ على حركة الطيران الوافدة من عدة أسواق.



2. التواصل المباشر مع كبار منظمي الرحلات العاملين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر للوقوف على ردود أفعال الأسواق تجاه الأحداث الجارية في الإقليم، وطمأنتهم على عدم تأثر المقصد السياحي المصري بالأحداث، فضلًا عن مساندة الوزارة للقطاع وشركاء المهنة في الخارج لضمان استمرار تدفق حركة السياحة إلى البلاد.



3. تطبيق حزمة من الإجراءات، جاء من بينها "مضاعفة الميزانية المخصصة للإنفاق على حملات التسويق المشترك والرحلات التعريفية، وذلك لضمان استمرار الأنشطة التسويقية للمقصد السياحي المصري، وعدم رفع المنتج من برامج ومنافذ البيع في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر".



4. التواصل مع عديد من سفراء الدول الأجنبية لدى مصر، وسفراء مصر في الخارج لرصد الوضع في الأسواق السياحية، والعمل على اتخاذ ما يلزم لضمان عدم قيام حكومات الدولة الأجنبية بفرض تحذيرات من السفر إلى مصر، والتي من شأنها التأثير على الحجوزات السياحية.



5. تحرير خطابات رسمية إلى منظمي الرحلات الأجانب في الأسواق السياحية تتضمن رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمساندة شركاء المهنة في الخارج لضمان استمرار الحركة.



6. الاستعانة بشركة دولية متخصصة في مجال العلاقات العامة؛ لتحسين الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية آمنة بعيدة عن أي أحداث سياسية في المنطقة، وتقليل تأثير الأخبار السلبية على حركة الحجوزات السياحية، حيث تم في هذا الإطار ما يلي:



• تنفيذ أنشطة العلاقات العامة في 14 سوقا سياحيا من الأسواق الرئيسية بالنسبة لمصر، ومتابعة ردود الفعل أول بأول بكل وسائل الإعلام في الأسواق المستهدفة، وجميع ما ينشر عن مصر.



• تنفيذ الحملات غير المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي وإعداد شركة العلاقات العامة لتنفيذ زيارات تعريفية لمجموعة من الصحافيين الأجانب والمدونين من بعض الدول الأوروبية (مثل ألمانيا – إنجلترا – فرنسا – إسبانيا)، وذلك للوقوف على حقيقة استقرار الوضع في مصر وعدم وجود ما يعوق الاستمتاع بالتجربة السياحية المتميزة، ونقل تجربتهم الإيجابية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.



• توثيق تجربة السائحين وانطباعاتهم الإيجابية عن زيارتهم إلى مصر (Testimonials)، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بث رسائل ذات مصداقية من شأنها طمأنت السائحين على استقرار الأوضاع في مصر، فضلا عن مشاركة هذه التسجيلات مع منظمي الرحلات في الخارج لكي يستخدمونها بدورهم في حملاتهم التسويقية بين عملائهم.



وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن التقرير الصادر عن شركة "Google" العالمية أفاد بأن هذه الحملة غير المباشرة التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى 20 مليون شخصًا في 13 يوماً، وحققت 8.3 مليون مشاهدة، و71 مليون تفاعل، وإعادة مشاهدة.



7. إجراء زيارات دولية إلى إيطاليا وإنجلترا وألمانيا وبولندا للقاء المسئولين الحكوميين واتحادات السياحة وكبار منظمي الرحلات والإعلاميين؛ للعمل على ضمان عدم صدور ردود فعل مندفعة في الأسواق الخارجية تجاه المقصد السياحي المصري، والاستماع إلى أفكار ومقترحات منظمي الرحلات فيما يتعلق بضمان استمرار مبيعاتهم ودفع حركة الحجوزات إلى مصر، فضلاً عن بث الرسائل الإيجابية في وسائل الإعلام عن المقصد السياحي المصري، وحث الشركات العاملة في الخارج على استمرار توجيه الموارد لعرض المنتج المصري.



* تنشيط السياحة عبر التحول الرقمي



8- وفي مجال التحول الرقمي اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات التي جاءت على النحو التالي:



• إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باللغة الإنجليزية.



• بدء تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكل أنواعها لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظات المختلفة على عدة مراحل.



• الانتهاء من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية بعدد 108 منشآت فندقية في محافظات كل من البحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومدن دهب وطابا ونويبع، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مبادرة رفع كفاءة سرعة خدمات الإنترنت في المنشآت الفندقية.



• الانتهاء من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية لـ23 مخزنا من مخازن الآثار لاستكمال إدخال بيانات القطع الأثرية بقاعدة البيانات المركزية.



• تطبيق الدفع الإلكتروني وإلغاء الدفع النقدي بمتحف المركبات الملكية ومتحف الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، وشارع المعز وعدة مناطق بالقاهرة التاريخي.



• تعميم الدفع الإلكتروني وتوقف الدفع نقداً بـ19 موقعًا أثريًا، و7 متاحف.



• الانتهاء من تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.



• الانتهاء من تعديل وتوسعة بوابات دخول الزائرين وتطوير صالات الدخول بمعبد إدفو، والكرنك، ووادي الملوك، وكوم أمبو لزيادة طاقة أجهزة إصدار التذاكر.



• وصول عدد التذاكر التي يمكن إصدارها من خلال الموقع الرسمي للوزارة إلى 73 تذكرة.



• استكمال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية.



• استكمال المرحلة الثانية من منظومة قاعدة بيانات العاملين بقطاع السياحة على الموقع الرسمي للوزارة.



• إطلاق استبيان رضاء السائحين الإلكتروني على الموقع الرسمي للوزارة.



• استكمال التجهيزات الفنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المستندات وبدء تنفيذ المرحلة الثانية.



• استكمال المرحلة الثانية من الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.



• استكمال المرحلة الثانية من الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير.