وزير دفاع إسرائيل: إدراج 5 مكاتب صرافة في الضفة الغربية ضمن المنظمات الإرهابية

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن إسرائيل ستعلن إدراج 5 مكاتب صرافة في الضفة الغربية ضمن المنظمات الإرهابية.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن القرار جاء نتيجة لتحويلات مالية مشتبه بها تتم لصالح حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت الصحيفة: "تم إلقاء القبض على 21 شخصا خلال الليل في الضفة الغربية لصلتهم بتحويل الأموال إلى منظمات إرهابية فلسطينية".

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية بجانب هيئة حظر تمويل الإرهاب وغسل الأموال والمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل وهيئة الضرائب الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال عملية الاعتقالات في رام الله وجنين والخليل وطولكرم، صادرت القوات نحو 10 مليون شيكل (8ر2 مليون دولار) من تسعة فروع لشركات الصرافة الخمسة.

كما صادرات السلطات وثائق وهواتف وأجهزة تسجيل ومجموعة من الخزن.