مان سيتي يعبر إيفرتون بثلاثية ويحذر فرق الصدارة بالبريميرليج

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قلب مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام مضيفه إيفرتون، إلى فوز بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم إيفرتون بعد 29 دقيقة عبر جاك هاريسون، وانتظر سيتي حتى الدقيقة 53 ليسجل فيل فودين هدف التعادل.

وبعدها بـ11 دقيقة سجل جوليان ألفاريز هدف سيتي الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الثالث قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وصعد سيتي إلى المركز الرابع برصيد 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول مع امتلاك الأول مباراة مؤجلة، بينما بقي إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.