 طائرة مسيرة تنفجر في مرتفعات الجولان لأول مرة منذ بداية الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرة مسيرة تنفجر في مرتفعات الجولان لأول مرة منذ بداية الحرب

د ب أ
نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 3:01 ص | آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 3:01 ص

عثرت قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في هضبة الجولان على بقايا طائرة مسيرة من المحتمل أن تكون قد انفجرت في المنطقة، حسبما أعلن مجلس الجولان الإقليمي في وقت متأخر الأربعاء.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه لم يتم تسجيل وقوع إصابات نتيجة للانفجار.

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