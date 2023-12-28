طائرة مسيرة تنفجر في مرتفعات الجولان لأول مرة منذ بداية الحرب

عثرت قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في هضبة الجولان على بقايا طائرة مسيرة من المحتمل أن تكون قد انفجرت في المنطقة، حسبما أعلن مجلس الجولان الإقليمي في وقت متأخر الأربعاء.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه لم يتم تسجيل وقوع إصابات نتيجة للانفجار.