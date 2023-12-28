تراجع صادرات النفط الروسية مع انخفاض تدفقات الديزل والنافتا

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تراجعت صادرات روسيا من المنتجات النفطية على أساس أسبوعي، مدفوعة بانخفاض شحنات الديزل والنافتا وزيت الوقود.

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء من شركة التحليلات "فورتيكسا ليمتد" تراجع التدفقات الأسبوعية الأكثر تقلبا لتصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ذلك يمثل تراجعا بنحو 666 ألف برميل، مقارنة بالرقم المعدل للأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر الجاري.

ومع ذلك، ارتفع متوسط أربعة أسابيع إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر وسط ارتفاع معدل معالجة النفط في المصافي الروسية.

وبلغت تدفقات المنتجات النفطية من البلاد 2.6 مليون برميل يوميا خلال الأسابيع الأربعة حتى 24 ديسمبر الجاري، بزيادة قدرها 157 ألف برميل يوميا مقارنة بالأسبوع السابق.