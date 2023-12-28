 قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين وسط مواجهات وإطلاق نار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين وسط مواجهات وإطلاق نار

وكالات
نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 5:10 ص | آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 5:10 ص

اقتحمت قوات إسرائيلية، بعد منتصف الليل، مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق نار.

 

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة وسيرت آلياتها العسكرية تجاه "دوار البطيخة" ودوار السينما بالمدينة، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" إذ أطلقت خلالها تلك القوات النار بكثافة.

وتحدثت المصادر عن إطلاق نار في "واد برقين" وتخوم مخيم جنين، إثر عمليات اقتحام مماثلة ومواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية عددا من البنايات في جنين وتمركز القناصة على أسطحها.


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