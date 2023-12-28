الداخلية تعلن قبول 2950 طالبا بكلية الشرطة

اعتمد وزرير الداخلية اللواء محمود توفيق، نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2023 /2024.



وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صفحى عقد بمقر أكاديمية الشرطة مساء اليوم الخميس، عن قبول 2950 طالبا وطالبة بعد اجتياز كافة الاختبارات وكشف الهيئة.



وأشار رئيس اكاديمة الشرطة إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لكلية الشرطة لهذا العام بلغ 53 ألفا و154 طالبا، منهم 23 ألفا و634 طالبا من الثانوية العامة، و1328 طالبا من الثانوية الأزهرية، و614 طالبا من الثانوية الأمريكية، و24 طالبا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و314 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.



وبلغ إجمالي المتقدمين من المنطقة المركزية 15 ألفًا و420 طالبا، و22 ألفا و564 طالبا من الوجه البحري، و13 ألفا و451 طالبا من الوجه القبلي، ومن محافظات القناة وسيناء تقدم 1719 طالبا.



وبالنسبة لتقسيمات المجموع، بلغ عدد الحاصلين على نسبة من 90٪ فأكثر 1024 طالبا، وبالنسبة للحاصلين على 80.1٪ إلى 90٪، بلغ عددهم 5 آلاف و361 طالبا، فيما بلغ عدد الطلبة الحاصلين على 70.1٪ إلى 80٪، 11 ألفا و370 طالبا وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 65% إلى 70% 8159 طالبا.



وفيما يتعلق بالطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، فبلغ عددهم 13 ألفاً و913 طالبا، منهم 19 طالبا حاصلين على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و248 طالبا حاصلا على درجة الامتياز، و83 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف، و1839 طالبا حاصلا على جيد جدا، و6263 طالبا حاصلا على تقدير جيد و5461 طالبا حاصلا على تقدير مقبول.



وبلغ عدد الطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، 925 طالبا، منهم 26 طالبا امتياز مع مرتبة الشرف، و65 طالبا امتياز، و23 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف و283 طالبا بتقدير جيد جدا، و453 بتقدير جيد و75 بتقدير مقبول.



وإجمالي المتقدمين لكشف الهيئة هذا العام، بلغ عددهم 12 ألفا و962 طالبا، والمستهدف قبولهم منهم بلغ 2950 طالبا، منهم 5521 طالبا من خريجي الثانوية العامة، مستهدف منهم 800 طالب، و5 آلاف و17 طالبا من كلية الحقوق مستهدف منهم 1550 طالبا، و400 طالب من خريجي كلية التربية الرياضية مستهدف منهم 50 طالبا.



وأكد رئيس الأكاديمية أن المتقدمين خضعوا للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباء الوظيفة الشرطية، مشيرا الي انه تمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى.



وأضاف أنه سيتم الاتصال بالطلاب المقبولين أو إرسال رسائل على هواتفهم ليعقبها إنهاء إجراءات الانضمام لحارس الوطن، وسوف يتم إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية.



كما يمكن الحصول على نتيجة القبول من خلال الدخول على الرابط الخاص بها على موقع أكاديمية الشرطة وكتابة الرقم القومى الخاص بالطالب وتسجيل رقم الملف الخاص بالمتقدم ثم الضغط على الدخول.