 غانتس: مستعدون لمرحلة مقبلة في الحرب ستستمر طويلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غانتس: مستعدون لمرحلة مقبلة في الحرب ستستمر طويلا

بيت لحم - معا
نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 11:34 م | آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 11:34 م

قال الوزير الإسرائيلي في حكومة الطوارئ بيني غانتس، إن الجيش مستعد لمرحلة مقبلة في الحرب ستستمر طويلا وتشمل عمليات قوية ومعمقة.

وأضاف أننا نقترب من اليوم الذي سنتيح فيه عودة سكان جزء من بلدات غزة.

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