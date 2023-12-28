غانتس: مستعدون لمرحلة مقبلة في الحرب ستستمر طويلا

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قال الوزير الإسرائيلي في حكومة الطوارئ بيني غانتس، إن الجيش مستعد لمرحلة مقبلة في الحرب ستستمر طويلا وتشمل عمليات قوية ومعمقة.
وأضاف أننا نقترب من اليوم الذي سنتيح فيه عودة سكان جزء من بلدات غزة.