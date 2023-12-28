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ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

د ب أ
نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 10:44 م | آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 10:44 م

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكنه مازال في مستوى يتفق مع مرونة سوق العمل الأمريكية حاليا.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة بواقع 12 ألف طلب إلى 218 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر الحالي.

في الوقت نفسه، بلغ المتوسط الأسبوعي لعدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسابيع الأربعة الماضية 212 ألف طلب وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر لماضي.

وارتفع عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال الأسبوع الماضي إلى 88ر1 مليون طلب.


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