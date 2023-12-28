قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن القرار الصادر شهر ١٢ لعام ٢٠٢٢، نص على إضافة مواليد بعض الفئات من الأسر الأكثر احتياجًا إلى بطاقة التموين، موضحًا أن تلك الفئات تشمل: أبناء الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، ومعاش التضامن الاجتماعي، وأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، وأسر الشهداء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن شروط الإضافة تنص على ألا يقل عمر الأطفال عن ٤ سنوات، وأن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على البطاقة ٤ أفراد، مشيرًا إلى «حصر الأسر الأكثر احتياجا، عن طريق تكامل قواعد البيانات التي تعمل عليها الدولة ممثلة في وزارات؛ الاتصالات والتموين والتضامن الاجتماعي».

وأوضح سبب وضع حد أدنى لإضافة الأفراد على البطاقات التموينية، قائلًا إن الأمر مرتبط بموقف مالي في الموازنة العامة، خاصة أن كل فرد يضاف يحصل على دعم بقيمة ٥٠ جنيهًا بالنسبة للتموين، وحصة ثابتة ١٥٠ رغيف خبز في الشهر، بتكلفة تصل إلى جنيه للرغيف الواحد على الدولة.

ولفت إلى أن «المواليد - باستثناء الفئات الأربعة الواردة بالقرار - لن يضافوا إلى البطاقات؛ لأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لم تسمح بتخصيص مبلغ مالي في موازنة الدعم لصالح إضافة الأبناء».

وأشار متحدث الوزارة إلى أن «الدعم في التموين يصل لأكثر من ١٢٧ مليار؛ بينهم ٩١ مليار جنيه للخبز، بزيادة قدرها ٤٠ جنيهًا لارتفاع أسعار القمح المحلي والمستورد، ومنظومة التموين ٣٦ مليارا».