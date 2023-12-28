مركز تجاري هولندي يطلب من رواده مقاطعة المنتجات المؤيدة لإسرائيل: ضرائبكم تدعم الإبادة

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مقطع فيديو لمركز تجاري هولندي، يطلب من رواده مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل؛ تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة جماعية.

وبث المركز عبر مكبرات الصوت رسالة لرواده، جاء فيها: «أعزاءنا المتسوقون، أهلا بكم في مول بينكورف، ندعوكم إلى التوقف عن التسوق هذا الكريسماس، بينما تتساقط القنابل على غزة».

وأضاف: «لقد قتل أكثر من 20 ألف شخص في غزة هذا الشتاء بدعم ضرائبكم، عندما تشتري منتجات من؛ لوريال، وشانيل، وديور، فأنت تجعل إسرائيل تستمر بجرائم حربها ضد الفلسطينيين، وبينما كنت تبحث عن شراء هدية فقد قتلت إسرائيل 6 أطفال كل ساعة».

ونوهت الرسالة إلى مقتل 8 آلاف طفل فلسطيني في آخر شهرين ونصف، مضيفة: «أظهر تعاطفك مع المظلومين في فلسطين، وثقف نفسك عن الإبادة الجماعية، حدث أصدقاءك عن الاحتلال».

واختتمت الرسالة: «لقد تم إلغاء الكريسماس، ألق حقيبة التسوق وقاطع المنتجات الداعمة لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، قاطع لوريال، قاطع ديور، قاطع شانيل، قاطع بوما.. من النهر إلى البحر ستصبح فلسطين حرة».