بوين يطارد رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي

تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بإقامة مباراة تجمع بين آرسنال ووست هام يونايتد.

تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1، على استاد «الإمارات».

حال تمكن اللاعب الإنجليزي جارود بوين، لاعب وست هام يونايتد، من التسجيل في مباراة اليوم ضد آرسنال، سيكون أول لاعب في تاريخ وست هام يسجل 12 هدفا، في النصف الأول من الدوري الإنجليزي، بحسب ما أفاده الحساب الرسمي لـ «beIN Sports» القطرية.

يمتلك بوين، 11 هدفا خلال الموسم الحالي من الدوري، ويحتل المرتبة الرابعة في جدول ترتيب هدافي البطولة، خلف إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر القائمة برصيد 14 هدفا.

يحتل آرسنال، المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، فيما يقبع وست هام في المركز السابع برصيد 30 نقطة.