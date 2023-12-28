 نائبة أمريكية تدعو لخفض راتب المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى دولار واحد - بوابة الشروق
الخميس 28 ديسمبر 2023 4:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نائبة أمريكية تدعو لخفض راتب المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى دولار واحد

وكالات
نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 4:28 ص | آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 4:28 ص

دعت العضو في مجلس النواب الأمريكي، كلاوديا تيني، إلى خفض راتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إلى دولار واحد، متهمة اياها بـ"الكذب".

وكتبت تيني، التي تمثل الحزب الجمهوري، على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن "كارين جان بيير خلال عام كامل كانت تتهرب من الأسئلة النزيهة للصحفيين وكذبت على الشعب الأمريكي وتنتهك قانون هاتش".

وأضافت: "ولذلك أدعو لخفض راتبها إلى دولار واحد".

يذكر أن قانون هاتش الذي اتهمت النائبةُ المتحدثةَ باسم البيت الأيض بانتهاكه، يحظر على موظفي الدولة تفعيل السياسات الحزبية في مناصبهم أو التأثير على نتائج الانتخابات.

جدير بالذكر أن كارين جان بيير تتولى منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض منذ مايو عام 2022. وهي أول إمرأة سمراء في هذا المنصب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك