نائبة أمريكية تدعو لخفض راتب المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى دولار واحد

دعت العضو في مجلس النواب الأمريكي، كلاوديا تيني، إلى خفض راتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إلى دولار واحد، متهمة اياها بـ"الكذب".

وكتبت تيني، التي تمثل الحزب الجمهوري، على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن "كارين جان بيير خلال عام كامل كانت تتهرب من الأسئلة النزيهة للصحفيين وكذبت على الشعب الأمريكي وتنتهك قانون هاتش".

وأضافت: "ولذلك أدعو لخفض راتبها إلى دولار واحد".

يذكر أن قانون هاتش الذي اتهمت النائبةُ المتحدثةَ باسم البيت الأيض بانتهاكه، يحظر على موظفي الدولة تفعيل السياسات الحزبية في مناصبهم أو التأثير على نتائج الانتخابات.

جدير بالذكر أن كارين جان بيير تتولى منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض منذ مايو عام 2022. وهي أول إمرأة سمراء في هذا المنصب.