أردوغان: سنحصن قواعدنا العسكرية لتصبح عصية على الإرهابيين

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده ماضية في تحصين قواعدها العسكرية الجديدة حتى حلول الربيع المقبل، "لتصبح عصية على الإرهابيين".

وأفادت وكالة أنباء "الاناضول" التركية، بأن الرئيس التركي، تطرق خلال كلمته، التي جاءت أمام لفيف من المخاتير (أمناء الأحياء) في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إلى عمليات مكافحة الإرهاب داخل وخارج البلاد.

ولفت إلى استشهاد 12 جنديا شمالي العراق الأسبوع الماضي جراء هجمات لإرهابيي تنظيم حزب العمال الكردستاني على قواعد عسكرية تركية بالمنطقة.

وأضاف: "لم ولن نترك دماء شهدائنا تذهب سدى؛ فقد تم تحييد 59 إرهابيا في عملياتنا الجارية منذ 22 من ديسمبر".

وأكد أن الجيش التركي يواصل عملياته الأمنية ما وراء حدود البلاد، "ولا نسمح للإرهابيين بتدنيس أرض وطننا".

وشدد أنه "إذا كان الإرهاب قد وصل نقطة النهاية داخل حدودنا، فإن أهم سبب في ذلك هو العمليات التي ننفذها في العراق وسوريا".

وقال: "سنواصل عملياتنا بحزم حتى منع آخر إرهابي من تشكيل تهديد على بلادنا وشعبها".

على صعيد منفصل، أعلن الرئيس أردوغان تسجيل احتياطيات البنك المركزي التركي رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخه بواقع 145 مليارا و456 مليون دولار.