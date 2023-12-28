بحث: خمس العاملين ببريطانيا يسعون للعثور على وظيفة جديدة أو تغير وظائفهم في 2024

يشير بحث إلى أن شخصا من كل خمسة في بريطانيا يسعى للعثور على وظيفة جديدة أو تغيير وظيفته في العام المقبل.

وأظهر استطلاعا شمل 2000 عاملا أن واحدا من كل 12 يرغب في تغيير كامل في المسار الوظيفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الخميس.

وذكر "إنديد فليكس"، وهو تطبيق للبحث عن وظائف مؤقتة، أن دراسته خلصت إلى أن شخصا من كل 20 يرغب في بدء مشروع خاص به.

وأشار التقرير إلى أنه برغم عدد الأشخاص الذين يعتزمون تغيير وظائفهم في العام المقبل، ما زال يواجه سوق العمل نقصا كبيرا في عدد العاملين.

وقال نوفو كونستاري المدير التنفيذي لتطبيق "إنديد فليكس": "إن معدل التضخم الرئيسي يتراجع لكن الأسعار تواصل الارتفاع، لذا لا يعد من قبيل المفاجأة أن يكون كسب المزيد من المال هو الحافز الرئيسي للأشخاص الذين يرغبون في تغيير وظائفهم، لكن العديد من الأشخاص أيضا يبحثون عن مزيد من المرونة وتوازن أفضل بين العمل والحياة".