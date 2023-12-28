تنوعت الأعمال المعروضة في 2023، وحدث نشاطا فنيا في مجال المسلسلات الأوف سيزون، بالإضافة إلى عدد جيد من الأفلام، وساعد هذا في بروز أسماء بعينها من الممثلين، حيث قدم أو شارك بعض الفنانين في أكثر من 3 أو 4 أعمال، وبعضهم 17 عملا في نفس العام بين المسلسلات والأفلام والإذاعة وغيرها.

ونتعرف من خلال التقرير التالي على أبرز فناني الموسم من حيث المشاركات الفنية لهذا العام..

- أسماء جلال

صعدت أسماء جلال في مدة زمنية لم تتجاوز 10 سنوات بقوة، عبر أدوار مختلفة تنوعت بين الأدوار الثانوية ثم الثانية، وحالياً تشارك في بطولة أعمال مهمة، مثل "الهرشة السابعة".

ظهرت أسماء في عام 2023 في 4 أعمال، كان أولهم مشاركتها في بطولة مسلسل "الهرشة السابعة"، مع أمينة خليل، ومحمد شاهين وعلي قاسم، وتدور أحداثه في 15 حلقة حول العلاقات الزوجية والحب وعلاقة الأبناء بالآباء، من تأليف ورشة كتابة مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي، وعرض العمل في موسم دراما رمضان.

ثم شاركت مع محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد شاهين في بطولة فيلمهم السينمائي "وش في وش"، من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وقد حقق كلا العملين نجاحاً كبيراً.

وتتألق أسماء مرة أخرى في فيلم "آل شنب"، الذي عرض لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي، بطولة ليلى علوي، ولبلبة، وسوسن بدر، ومن تأليف وإخراج أيتن أمين.

أما في دراما الأوف سيزون شاركت أسماء في بطولة مسلسل "ورق التوت"، وقدمت شخصية مختلفة عن الأعمال السابقة، وهي فتاة من منطقة شعبية وتنتمي لعائلة تتخصص في أعمال الزار والسحر وغيرها.

- شريف سلامة

بعد مشاركته في أحد المسلسلات الأكثر جدلا في دراما رمضان 2022، "فاتن أم حربي"، قدم شريف سلامة في عام 2023، 4 أعمال فنية، 3 منهم للدراما التلفزيونية وفيلم سينمائي واحد.

وفي دراما رمضان 2023، حقق شريف سلامة نجاحاً جيداً عبر المسلسل الكوميدي الاجتماعي كامل العدد بمشاركة دينا الشربيني، وقد حصد المسلسل متابعة جماهيرية دفعت صناعه للبدء في تصوير الجزء الثاني، ومن تأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

وفي دراما الأوف سيزون، قدم سلامة بطولة مسلسلين، هما: "العودة" وهو مسلسل اجتماعي يقوم على الإثارة والغموض، حول تجارة الآثار والذهب في الصعيد، ومكون من 30 حلقة، ويقدم شخصية صعيدية، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومسلسل "ورق التوت"، في شخصية مخرج مسرحي، بمشاركة مجموعة من الممثلين الشباب، من تأليف محمد فوزي عبدالحليم وسمر طاهر، وإخراج حسام علي.

كما شارك سلامة في بطولة الفيلم السينمائي "ساعة إجابة"، وهو فيلم كوميدي من بطولة غادة عادل، وسوسن بدر، ونجلاء بدر، وأيتن عامر، ومراد مكرم، والطفل سليم مصطفى، فكرة أحمد شيكو، وورشة شيرين علاء.

- أمينة خليل

شهدت أمينة خليل نشاطاً فنياً في 2023، حيث شاركت في بطولة 3 أفلام سينمائية، ومسلسل في موسم دراما رمضان، وهو مسلسل الهرشة السابعة، وقد حقق العمل نجاحا جيداً ضمن السباق في هذا الموسم ، بالإضافة لفيلم "وش في وش"، والعملان تدور أحداثهما حول العلاقات الزوجية والحب وعلاقة الأبناء بأسرتهم، وتأثير ذلك على اختيارهم لشركائهم في الحياة الزوجية.

كما شاركت في بطولة فيلم شماريخ، مع آسر ياسين، من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وهو فيلم دراما أكشن، وقد بلغت إيراداته في دور العرض حتى الآن 14 مليون جنيه.

كما انتهت أمينة من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون"، تأليف وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس، والفيلم لم يعرض في دور السينما حتى الآن، ولكنه عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

- بيومي فؤاد

من المعروف عن بيومي فؤاد نشاطه الضخم في الأعمال الفنية، فهو يشارك في أعداد متنوعة بين التلفزيون والسينما، حيث شارك في 31 عملا، منها 17 فيلما سينمائيا هي: "شلبي"، "أخي فوق الشجرة"، "اتنين للإيجار"، "أنا لحبيبي"، "ابن الحاج أحمد"، "بعد الشر"، "مغامرات كوكو"، "الصف الأخير"، "شوجر دادي"، "مستر إكس"، "العميل صفر"، "وش في وش"، "مندوب مبيعات"، "فوي فوي فوي"، "الخميس اللي جاي"، "سنة أولى خطف"، "كارت شحن".

كما شارك في 7 مسلسلات تليفزيونية تقريباً، هي "رمضان كريم 2"، "جت سليمة"، "برودكات"، "الكبير 7"، "الصندوق"، "الجار للجار"، "ألف حمد لله ع السلامة"، ومسلسلان إذاعيان، هما "كارت أحمر"، "رأس رجاء وصالح"، و4 مسرحيات في موسم الرياض، هي "زواج اصطناعي"، "تطبق الشروط والأحكام"، "السندباد"، "إزاي تخنق جارك".

ولكن يعد أفلام "فوي فوي فوي"، و"وش في وش"، من أهم الأفلام التي شارك فيها، نظرا لمساحة الدور في كلا الفيلمين، حيث شارك بأدوار مؤثرة وفاعلة في الأحداث، كمشاركة في البطولة، بالإضافة إلى أنها أدوار فاعلة ومؤثرة في الحدث، بالإضافة إلى أدائه التمثيلي الجيد، والفيلمان حققا نجاحاً سينمائيا ونقدياً.

- ركين سعد

منذ بدايتها في مصر مع مسلسل "واحة الغروب"، وتستمر ركين سعد في المشاركة في مسلسلات متميزة، بعضها يحقق نسب مشاهدة عالية، أو نجاحاً نقدياً.

وشاركت ركين في عام 2023، في 3 مسلسلات، هم "سفاح الجيزة" والذي حقق نجاحاً مدوياً نتيجة اعتماده على قصة حقيقية لسفاح شهير في مصر، وهو البطولة الأولى لأحمد فهمي بعيدا عن الكوميديا.

كما عرض لها الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، وهو مسلسل موسيقي اجتماعي تدور أحداثه حول مريم المؤلفة، التي تحاول استكمال سيناريو فرقة موسيقية تركه والدها وأثناء رحلة بحثها عن معلومات تخص الفرقة تكتشف الكثير من الأسرار، وشاركها البطولة صدقي صخر، وأمير عيد، وكثير من الممثلين الشباب.

وقدمت أيضاً شخصية تنتمي لأدوار الشر، في مسلسل "أزمة منتصف العمر"، مع النجمة ريهام عبدالغفور، وكريم فهمي، ورنا رئيس، وتدور أحداثه حول الخيانة والعلاقات الأسرية المعقدة.