برناردو سيلفا يعادل رقم رونالدو المميز في البريميرليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، رقما مميزا خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع برناردو هدف فريقه الأول في المباراة لزميله فيل فودين، في الدقيقة 53، فيما سجل هدف السيتيزينز الثالث (86).

ووفقا لشبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فقد قدم برناردو سيلفا 37 تمريرة حاسمة طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلا رقم مواطنه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، خلال فترتيه بقميص مانشستر يونايتد.

وأشارت الشبكة إلى أن ناني النجم السابق للشياطين الحمر، يعد أكثر لاعب برتغالي قدم تمريرات حاسمة في البريميرليج (43 تمريرة).

ويليه الثنائي برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو، بينما يأتي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الحالي، في المركز الرابع ب36 تمريرة حاسمة.

وانتهت المباراة بفوز السيتي أمام إيفرتون 3-1، وصل بها الأول للنقطة 37 في المركز الرابع، فيما يأتي الثاني في المركز ال17 ب16 نقطة (-10 نقاط كعقوبة ضده).