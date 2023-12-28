الآلاف يخرجون بمظاهرة صامتة في نيويورك تضامنا مع فلسطين

خرج آلاف المحتجين في مدينة نيويورك الأمريكية في مسيرة صامتة، اليوم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وانطلق المتظاهرون من ميدان "التايمز" وساروا في الشارع الواصل إلى حديقة "بريانت" بالمدينة.

وحمل المحتجون نماذج لأطفال رُضع بأكفان، في إشارة إلى آلاف الضحايا الأطفال الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأناضول.

وطالب المتظاهرون بإعلان وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 شهيدا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.