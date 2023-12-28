حماس: خالد مشعل أكد التزام الحركة بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 دون الاعتراف بإسرائيل

نفت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ما يتم تداوله على لسان قائدها في الخارج خالد مشعل، حول موضوع الاعتراف بـ«الكيان الصهيوني المحتل».

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم، نقله المركز الفلسطيني للإعلام، تعليقاً على المتداول حول لقاء «مشعل» مع الصحفي جورج مالبرونو، والمنشور في صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، والمتعلق بسؤاله حول موضوع الاعتراف بإسرائيل.

وأوضحت الحركة أن «الصحفي المذكور أدرج مجموعة من آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة في المقال، بعيدا عن تصريحات مشعل الواضحة والمحددة، والتي أكد فيها على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني»، قائلة إن «الأمر يخالف المهنية الصحفية».

وقالت الحركة في بيانها، إن القائد صرح خلال اللقاء، بأن «موقف حماس واضح بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال»، مضيفًا في نفس المقابلة: «أخذنا العبرة من اتفاقيات أوسلو، حين اعترفت في عام 1993 قيادة منظمة التحرير بإسرائيل التي لم تمنحها أي شيء مقابل ذلك».

ونقلت عن «مشعل» قوله: «وثيقة حماس السياسية عام 2017، أكدت موقف الحركة بالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية بشأن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة ودون أن نعترف بإسرائيل، أما مسألة الهدنة فهي قابلة للتفاوض».

وعلقت الحركة في بيان آخر على المتداول بشأن خبر نشره الصحفي جورج مالبرونو، في صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، والمتعلق بسؤاله حول موضوع المعلومات بشأن موعد عملية طوفان الأقصى.

وأضافت: «لقد أورد هذا الصحفي في مقال حافل بالاختلاقات والأكاذيب، ادعاء حول طلب يحيى السنوار، من الشيخ صالح العاروري، إبلاغ الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بالعملية قبل نصف ساعة من حصولها، ناسبا ذلك للقيادي أسامة حمدان».

ونوهت أن «اختلاق هذا الصحفي مثل هذه الأقاويل ونسبها لقيادات وشخصيات الحركة، علاوة على عدم مهنيته، يكشف بوضوح انحياز الصحيفة وخطها التحريري».