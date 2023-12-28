تشاد تعتمد دستورا جديدا بعد استفتاء على نظام حكم مركزي

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اعتمدت تشاد دستورا جديدا، في أعقاب استفتاء جرى في وقت سابق من هذا الشهر، أيد خلاله الناخبون نظام حكم يتسم بقدر أكبر من المركزية.

وأعلنت المحكمة العليا في تشاد، اليوم الخميس، نتائج الاستفتاء الذي جرى في 17 ديسمبر، والذي صوت خلاله 9ر85% لصالح الدستور الجديد مقابل معارضة 1ر14%.

وبلغت نسبة إقبال الناخبين 86ر62%، في ظل وجود حوالي 8 ملايين شخص لهم حق التصويت.

ويعتبر هذا الاستفتاء خطوة مهمة في مرحلة التحول السياسي في الدولة الواقعة وسط أفريقيا، والتي يحكمها الجيش حاليا.

ووعد الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي إتنو بإجراء انتخابات العام القادم.

وتولى ديبي السلطة عام 2021 بعد وفاة والده، إدريس ديبي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وعلق العمل بالدستور وحل مؤسسات أخرى.وجرى سحق مظاهرات المعارضة بقسوة في خريف عام 2022.