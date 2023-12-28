قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي، إن الوزارة استعدت لمواجهة أمطار فصل الشتاء عبر ربط غرفة عمليات إدارة الأزمات بالوزارة مع شبكة الطوارئ العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات.



ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، إلى انتهاء وزارات التنمية المحلية والإسكان والري مع المحافظات من إجراء مراجعات للمعدات ومحطات الصرف والطرد وضبط منسوب المياه في المصارف والترع بمختلف محافظات الجمهورية.



وأشار إلى تعليق محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية؛ الأنشطة الدراسية الخميس حرصا على سلامة الطلاب، لافتا إلى انتهاء الوزارة من رفع تجمعات مياه الأمطار بمحافظة الإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد وشرق القاهرة.



ونوه باستمرار العمل على رفع تجمعات المياه بالشوارع الداخلية داخل بعض المحافظات مثل القليوبية ودمياط، مضيفا: «لم نتلق أي بلاغات حول معوقات بالطرق أو حوادث».