كتائب القسام تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية في منقطتي التفاح والدرج بمدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، عن استهداف 7 آليات إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» وعبوات «الشواظ» في منقطتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، إن عناصرها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفيان، وأصيب آخرون بجروح، منذ صباح اليوم الخميس، في سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 10 مواطنين استشهدوا، وأصيب 12 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا، قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب القطاع.

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد 17 مواطنا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في وسط قطاع غزة، منذ ليلة أمس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

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