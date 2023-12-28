البنك الأهلي المصري يطلق برنامج همة للأشخاص من ذوي الهمم

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق برنامج جديد تحت مسمى "برنامج همة"، وذلك بهدف دعم العملاء من ذوي الهمم من خلال إتاحة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرفيين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تيسير حصولهم على خدمات ومنتجات البنك الأهلي المصري، حيث يأتي ذلك إنطلاقا من توجه البنك الأهلي المصري واستراتيجيته لتطبيق الشمول المالي لدعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وخالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي وطارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحمد جميل رئيس مجموعة الفروع والمبيعات وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري وصابرين جميل رئيس مجلس ادارة جمعية نور البصيرة لرعاية المكفوفين وذوي الإعاقة وهشام حلاوة ممثل شركة ضمان المخاطر وفرق العمل بالبنك.

حيث أكد يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري لم يغفل ضمن دوره المجتمعي ومساهمته في دعم ذوي الهمم في كافة المجالات على مدار سنوات عمره، وحرصه على دراسة احتياجات أبناء مصر من ذوي الهمم من أجل دمجهم بشكل طبيعي في المجتمع، وذلك من خلال توجيه الدعم المناسب لهم وتوفير برامج وأنظمة مخصصة لهم لتيسير تعاملاتهم البنكية، مؤكدا على دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة وحرصه على دعم العملاء من ذوي الهمم، وتيسير سبل تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية لهم، بالإضافة إلى تشجيعهم للتعامل مع القطاع المصرفي .

وأضاف خالد بسيوني أن البنك المركزي المصري يستهدف توفير الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة شرائح المجتمع بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى حرصه على زيادة الوعي المصرفي للمجتمع، مشيرا إلى أن فاعليات ومشروعات الشمول المالي للبنك المركزي المستمرة على مدار العام تستهدف كافة فئات المجتمع سعيا للوصول لأكبر عدد من الموطنين واستهداف جميع فئات المجتمع وذلك بهدف دمجهم داخل المنظومة المصرفية.

وأوضح طارق حسن أن "برنامج همة " تم إعداده خصيصا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة وأصحاب الحرف التي يمتلكها أو يشارك في إدارتها الأشخاص من ذوي الهمم، بالإضافة إلي تقديم التمويل المناسب للأشخاص من ذوي الهمم الذين لديهم أفكار لإقامة مشروعاتهم، وذلك تشجيعا وتحفيزا لهم لإقامة مشروعاتهم ودعمهم داخل المجتمع بطريقة ملائمة لهم، مشيرا الى أن " برنامج همة" يضم أكثر من 60 نظام تمويلي متنوع لتلبية كافة المتطلبات المختلفة للأشخاص من ذوي الهمم، حيث يمكنهم من الحصول على مبلغ تمويل يصل الى100 ألف جنيها بأسعار فائدة مميزة، على أن يتم السداد شامل العوائد على أقساط متساوية (شهرية-ربع سنوية –نصف سنوية) وبحد أقصى 5 سنوات متضمنة فترة السماح بحد أقصى 12 شهر بحيث يتم سداد القسط الأول للتمويل في نهاية فترة السماح المقررة، مضيفا أنه قد سبق التعاقد مع جمعية نور البصيرة كمقدم لخدمة حسابات الشمول المالي على مستوي الجمهورية للأشخاص من ذوي الهمم بالإضافة إلى إتاحة تقديم كافة الخدمات المالية ضمن " برنامج همة" لخدمة رواد الجمعية من ذوي الهمم.

واضافت هالة حلمي بأنه تم التعاقد مع جمعية نور البصيرة لرعاية المكفوفين وذوى الإعاقة كمقدم خدمة حيث يتم فتح حسابات الشمول المالي وتقديم البطاقات المدفوعة مقدما للأشخاص من ذوى الهمم وذويهم بالإضافة الي توفير عقود فتح الحسابات ونماذج طلبات المنتجات وخدمات البنك وفقا لطريقة برايل، كما انه تم تدريب موظفي الجمعية علي تقديم الخدمات المصرفية وتدريب موظفي البنك الأهلي المصري بالفروع علي أسس التعامل مع العملاء من ذوى الهمم، مشيرة الى أن له دور فعال في إتاحة كافة سبل الراحة للأشخاص من ذوي الهمم من خلال تهيئة البينة التحتية للفروع بما يتناسب مع احتياجاتهم وتوفير منحدرات بالمداخل الخارجية للفروع وأرقام انتظار خاصة منفصلة عن العملاء، ووضع ضوابط وإجراءات للتعامل مع العملاء من ذوي الهمم من خلال اتاحة خدمات الزيارات المنزلية، بالإضافة إلى توفير عقود فتح الحسابات ونماذج طلب المنتجات وخدمات البنك مطبوعة وفقا لطريقة برايل، وعرض منتجات البنك وخدماته بلغة الإشارة داخل الفروع من خلال مجموعة العاملين المدربين على لغة الإشارة بالإضافة إلى أجهزة تابلت تم تجهيزها خصيصا للأشخاص من ذوي الهمم، وأيضا توفير التسجيلات الصوتية الآلية داخل الفروع من خلال جهاز مزود بسماعات لقراءة أهم الشروط والأحكام الواردة في العقود والنماذج الموقعة من خلال العملاء من ضعاف البصر.