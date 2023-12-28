مصطفي كامل عن فيلمه نور الريس: لا يحمل أي إسفاف

أعرب الفنان مصطفي كامل عن سعادتة الكبيرة بالمشاركة في فيلمه الجديد نور الريس، بعد غياب طال أكثر من عشر سنوات، مشيرا إلى أن هذا العمل هادف بنسبة 100%.

وأضاف كامل لـ "الشروق" أن الفيلم يحمل أربع أغاني لا يوجد بهم أي إسفاف، من أجل الدعاية، منوها أنه كفنان واجب عليه أن يقدم كل ما يفيد الجمهور وهذا دوره كنقيب الموسيقيين.

وعن سبب عودته للتمثيل، قال " السيناريو الجيد وأتمني الجمهور يتقبل عودتي بصدر رحب، وأقدم شخصية تنال إعجابهم".

فيلم "نور الريس"، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، و لطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور ابو البيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.