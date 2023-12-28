وريثة لوريال تصبح أول امرأة تصل ثروتها إلى 100 مليار دولار

أصبحت فرانسواز بيتينكور مايرز أول امرأة تجمع ثروة تقدر بـ100 مليار دولار، لتحقق وريثة شركة صناعات الأزياء ومستحضرات التجميل الفرنسية الآخذة في التوسع "لوريال" إنجازا جديدا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقفزت ثروتها إلى 2ر100 مليار دولار اليوم الخميس، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. وجاء الإنجاز لدى ارتفاع أسهم شركة "لوريال" التي أسسها جدها إلى مستوى قياسي، حيث من المتوقع أن يكون العام المقبل هو الأفضل بالنسبة لسعر السهم منذ 1998.

ورغم تحقيق هذه المكاسب، ما زالت ثروة بيتينكور مايرز أقل بكثير من ثروة مواطنها الفرنسي برنار أرنو، مؤسس شركة البضائع الفاخرة "لويس فيتون" الذي حل في المركز الثاني في التصنيف العالمي حيث بلغت ثروته 4ر179 مليار دولار أمس الأربعاء.