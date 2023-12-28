السفير الإسرائيلي لدى برلين يؤكد أهمية طريق التجارة الرئيسي عبر البحر الأحمر

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قال سفير إسرائيل لدى ألمانيا رون بروسور، إن حماية طريق التجارة العالمية الرئيسي عبر البحر الأحمر يجب أن تحمل أهمية كبرى لدى أكبر اقتصاد في أوروبا، في الوقت الذي يحكم فيه المسلحون اليمنيون قبضتهم على مرور السفن التجارية عبر الممر المائي.

وقال رون بروسور لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ": "ما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر ليس موجها ضد إسرائيل فحسب، بل ضد المجتمع الدولي بأسره".

وأضاف السفير الإسرائيلي: "من مصلحة ألمانيا، كدولة مصدرة، أن تكون الطرق البحرية حرة".

وقال السفير الإسرائيلي، إنه لا يريد تقديم توصية إلى الحكومة الألمانية بشأن مشاركة برلين المحتملة في قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن التي تعبر البحر.

وأضاف أن ألمانيا تقف إلى جانب الدول الجيدة والديمقراطية والمسؤولة، وأنا واثق من أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح.

وأعلنت الولايات المتحدة، مشاركة أكثر من 20 دولة في التحالف العسكري، ولا تزال الحكومة الألمانية تدرس نشر سفن ألمانية.

ويشن الحوثيون المدعومون من قبل إيران، العدو اللدود لإسرائيل، هجمات على إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي.

واستهدف الحوثيون العديد من السفن التجارية وسفن الشحن.

وتتجنب شركات الشحن الكبرى بشكل متزايد الطريق عبر البحر الأحمر وقناة السويس، التي يمر عبرها نحو 10% من إجمالي التجارة العالمية.

وأعلنت واشنطن، أن التحالف المعلن حديثا لحماية السفن التجارية يشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل.