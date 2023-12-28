 توقع شطب الكثير من الشركات أسهمها من البورصة اليابانية - بوابة الشروق
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توقع شطب الكثير من الشركات أسهمها من البورصة اليابانية

د ب أ
نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 9:37 ص | آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 9:37 ص

توقع مسؤول في شركة الاستثمار المالي وإدارة الأصول "باين كابيتال"، تزايد عدد الشركات اليابانية المدرجة على مؤشر نيكي للأسهم اليابانية التي تدرس شطب أسهمها من البورصة والتحول إلى شركات خاصة مغلقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ديفيد جروس الشريك الإداري في "باين كابيتال آسيا"، إن الشركات في اليابان أصبحت ترى أن الشطب من البورصة وسيلة لتحسين الإدارة بعد أن أدت إصلاحات قواعد حوكمة الشركات في البلاد إلى زيادة عبء البقاء في البورصة على الشركات.

وأضاف "جروس"، أن شركته تجري محادثات مع عدد من الشركات اليابانية الأخرى المسجلة في البورصة بشأن صفقات للشطب من البورصة والتحول إلى شركات خاصة  على غرار اتفاق باين كابيتال الأخير مع شركة أوتسورسينج.

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